Ricovero fa scoprire pusher,in ospedale con 120 grammi droga

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Si è portato il "lavoro" in ospedale dove è stato ricoverato nei giorni scorsi. Solo che in ambulanza non ha portato computer e telefonino, ma 120 grammi di hashish. Ad accorgersi della droga sono stati i medici dell'ospedale di Sestri Levante che hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno denunciato il paziente, un italiano di 60 anni. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove sono stati trovati sei ovuli oltre a due frammenti di hashish, per circa 40 grammi, tre grammi di marjuana, un bilancino elettronico di precisione e 400 euro in contanti. A questo punto è scattato l'arresto, che è stato convalidato dal giudice con un collegamento dell'uomo dall'ospedale. (ANSA).