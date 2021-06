Muisca: Cervo, Cacciari apre festival musica da camera

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Sarà il filosofo Massimo Cacciari, protagonista di un dialogo sul futuro della filosofia con Emilio Carlo Corriero, ad accendere le luci della 58° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone è stato illustrato questa mattina a Genova, presenti l'assessora alla Cultura della Regione Ilaria Cavo, la sindaco di Cervo Lina Cha, il presidente della commissione artistica Walter Norzi, il direttore tecnico-artistico Michel Balatti e la delegata ai rapporti con il Premio Strega Annina Elena.

"Mi piace sottolineare - ha dichiarato l'assessora Cavo - la grande prontezza con cui il sistema Liguria si è rimesso prontamente in moto per assicurare un'estate ricca di eventi. Ne possiamo contare circa cinquecento sparsi sull'arco regionale".

Il programma prevede 13 spettacoli (quattro con replica nella stessa serata) che si terranno nella storica sede del Festival, piazza dei Corallini con l'eccezione di uno ospitato nella Chiesa di San Giovanni Battista. Prevale naturalmente la musica da camera che vedrà sfilare interpreti affermati accanto a giovani talenti emergenti. Ma ci saranno anche appuntamenti jazz e una serata dedicata al mondo dei cantautori (Roberto Vecchioni, 6 agosto).

L'inaugurazione ufficiale del Festival (16 luglio) affidata al Quintetto d'archi dei Berliner Philharmoniker (con doppio concerto alle 20,30 e alle 22,30) sarà preceduta, appunto da un'anteprima (2 luglio) fra parole e musiche, protagonista Cacciari che parlerà sul tema "Il futuro della filosofia tra scienza e politica", in dialogo con Emilio Carlo Corriero.

Confermate collaborazioni ormai consolidate nel tempo: con il Carlo Felice (27 luglio, Diego Campagna, chitarra e l'Ensemble 'Archi all'Opera') e con Borgio Verezzi (13 agosto, 'Corto Maltese, una ballata del mare salato' di e con Igor Chierici e Luca Cicolella).

Fra i classici di richiamo si possono annoverare il duo violino-pianoforte Andrea Obiso e Mario Montore (30 luglio), e i recital pianistici di Chi Ho Han (3 agosto) e di Sergey Tanin (10 agosto). Per il jazz si cita Tommaso Perazzo con Fabrizio Bosso (20 agosto). (ANSA).