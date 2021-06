L'informatica è roba per donne, liguri quarte in Italia

"Manca poco al definitivo abbattimento del luogo comune per cui l'informatica "non è roba per donne" che spesso costituisce un pregiudizio nella scelta degli studi universitari da parte delle ragazze. Speriamo di avere sempre più iscritte ai nostri corsi così che, anche nel mondo delle professioni IT, ci possa essere presto una più numerosa, e più congrua, presenza femminile". Lo afferma l'Università di Genova al termine della edizione 2021 del progetto Nerd per avvicinare semprepiù donne alle materie informatiche.

Con il supporto dei tanti volontari di Ibm e di DockJoined Intech, "abbiamo fatto lavorare online quasi centoventi studentesse di terza, quarta e quinta, provenienti da quattordici scuole diverse, su progetti di intelligenza artificiale" spiega l'università. Dopo un'adeguata formazione sugli strumenti informatici da utilizzare, le ragazze hanno formato delle piccole squadre per progettare e realizzare delle chatbot che potessero dialogare in maniera naturale, avvicinandosi così alle nuove tecnologie del cognitive computing. Non c'è stata nessuna indicazione sulle tematiche da trattare e ogni gruppo ha scelto liberamente un argomento attorno al quale sviluppare il proprio servizio di chatbot. I temi affrontati sono stati molto vari tra turismo, cinema, musica, serie tv, ambiente, benessere, cibo e socialità.

Il risultato finale per le scuole genovesi è stato molto incoraggiante perché tutti i progetti (28 in tutto) "hanno raggiunto livelli di completezza e funzionalità che sono stati giudicati più che soddisfacenti nelle valutazioni degli esperti.

Vista la dimensione nazionale dell'iniziativa, i lavori di tutte le sedi sono stati messi a confronto e i primi due gruppi nella graduatoria genovese sono stati classificati quarti a livello italiano. Sono i progetti Ibisco del Liceo Della Rovere di Savona e Noiabot del Liceo Marconi Delpino di Chiavari (Genova).