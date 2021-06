Fondò nuovo Movimento Sociale, nei guai Saya

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Tesserini, divise, distintivi di una polizia parallela e, ancora, effigi della massoneria oltre a un teaser e un manganello animato. Tutto l'armamentario del "perfetto" agente segreto è stato trovato a casa di Gaetano Saya, neofascista di 66 anni, che nel 2011 fondò il nuovo Msi oltre a millantare la sua appartenenza a una sedicente polizia parallela. L'uomo è stato scoperto dopo un incidente stradale. Una delle persone coinvolte ha raccontato agli agenti arrivati sul posto per i rilievi dello scontro, che l'uomo aveva mostrato un tesserino con tanto di foto qualificandosi come appartenente alla "polizia parallela". A quel punto sono scattati gli accertamenti e la perquisizione della casa di Saya dove gli agenti hanno trovato diversi distintivi e uniformi delle forze di polizia, il manganello e il teaser. Durante la perquisizione a un certo punto un uomo ha citofonato dicendo "Comandante sono io!" per poi scappare dopo aver appreso che nell'appartamento c'era la polizia. Per giustificarsi l'uomo ha detto di appartenere a un'organizzazione di polizia extraterritoriale antiterrorismo affiliata ai servizi segreti e di avere giurisdizione in territori Nato. (ANSA).