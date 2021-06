Cavalli allo stato brado in giro per paese Alta Val Bisagno

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Gradita sorpresa per gli abitanti di S.Alberto di Bargagli, paesino sulle alture di Genova, in alta val Bisagno, quando 12 cavalli che vivono allo stato brado sono scesi dalle praterie del monte Croce dei Fo' e sono andati in giro tra le case del borgo. Lo rivela l'Associazione Limet, che si occupa tra l'altro di ambiente e di rilevazioni e previsioni meteo, spiegando che sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la guardia forestale per controllare che la presenza degli animali non interferise con la viabilità e per spingerli a tornare sui pascoli. Dopo la singolare visita, che è stata immortalata in fotografia da una residente, Teresa Russo, i cavalli hanno lasciato il paese e sono tornati sui sentieri di provenienza. (ANSA).