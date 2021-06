Ritorno di Bucci in consiglio, applauso e standing ovation

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Un lungo applauso e una vera e propria standing ovation anche tra quasi tutti i consiglieri di opposizione questo pomeriggio nell'aula rossa del consiglio comunale di Genova per salutare il rientro in presenza del sindaco Marco Bucci. Nelle ultime tre settimane il primo cittadino aveva potuto partecipare soltanto in collegamento streaming a causa dei postumi di un incidente domestico. Il sindaco ha salutato l'aula scusandosi, ironicamente, "per essere per la prima volta senza cravatta". A causa di una vertebra incrinata dovrà infatti indossare un collare fino a metà luglio.

