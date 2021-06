Partita a calcetto a Vallecrosia per il ferrarista Leclerc

(ANSA) - VALLECROSIA, 08 GIU - Il campo sportivo dei salesiani a Vallecrosia (Imperia) ha avuto un ospite di eccezione nel tardo pomeriggio di ieri: il pilota della Ferrari in Formula 1 Charles Leclerc, residente nel Principato di Monaco, che assieme a un ristretto gruppo di amici ha affittato l'impianto per una partita a calcetto, come già capitato di recente. Ad attendere fuori dal campo l'enfant prodige dei motori c'erano alcune decine di ragazzini dell'oratorio, ai quali il pilota monegasco - molto cordiale e disponibile - si è concesso per selfie e autografi. Al termine è salito sulla sua Ferrari 'Roma' di colore nero ed è ripartito per Montecarlo. Non è la prima volta che Leclerc va a Vallecrosia ed ha già annunciato che tornerà. Ha chiesto pure a che ora chiudono i ristoranti, per una cenetta come dopo partita. (ANSA).