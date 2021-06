Musica: Premio Paganini, record di iscrizioni

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - "La cultura è ripartita insieme al desiderio di tornare a respirarla. Lo dimostrano le numerosissime domande che, nonostante la situazione complicata, sono arrivate da musicisti di tutto il mondo per partecipare al Premio Paganini, il prestigioso Concorso Internazionale di violino, quest'anno alla 56/a edizione". Lo ha affermato l'assessore alla cultura del Comune di Genova Barbara Grosso commentando il numero record di domande di iscrizione pervenute in questi giorni per partecipare al Concorso internazionale di violino per il Premio Paganini fissato per il prossimo ottobre: ben 103 richieste, superiori sia pure di poco alle 101 del 2018.

Un dato record, considerando la difficoltà di questo periodo: "Un segnale, questo, che premia il lavoro dell'amministrazione, sempre orientato a promuovere Genova e la sua arte a livello internazionale", ha aggiunto l'assessore.

Dei 103 concorrenti (43 uomini e 60 donne), solo 90 saranno in realtà ammessi alla fase delle preselezioni, in quanto 13 hanno inviato la domanda fuori tempo massimo. E 6 salteranno le preselezioni in quanto vincitori di concorsi iscritti alla Federazione dei Concorsi di Ginevra. Per quanto riguarda le nazionalità 19 sono giapponesi, 16 cinesi, 10 russi, 8 statunitensi, 7 sudcoreani 6 italiani. Il concorso prevede una prima preselezione sulla base dei video inviati all'atto di iscrizione. Nei prossimi giorni una giuria visionerà tutti i video inviati e sceglierà i 26 concorrenti che uniti ai 6 già "promossi" saranno invitati a Genova per partecipare al vero e proprio concorso, ospitato al Carlo Felice e articolato in tre fasi: eliminatorie, semifinali, finali (queste ultime con la partecipazione dell'Orchestra del teatro cittadino). Il Concorso si svolgerà dal 16 al 24 ottobre. (ANSA).