Genova crea commissione speciale contro messaggi d'odio

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - È stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale di Genova la delibera di consiglio sull'istituzione della commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, cosiddetta commissione Segre. Un percorso iniziato alla fine del 2019, nelle settimane in cui il sindaco di Genova - in occasione del premio Levi a palazzo Ducale - aveva conferito la cittadinanza genovese onoraria alla senatrice a vita scampata ai lager nazisti.

La commissione speciale, che avrà durata fino alla fine del mandato, quindi a metà del 2022, avrà tra i compiti quello di effettuare una valutazione degli episodi, dei provvedimenti adottati e l'elaborazione di proposte per contrastare questi fenomeni.

La delibera, proposta dal capogruppo di Forza Italia Mario Mascia, era stato un testo di compromesso che puntava a trovare il favore di tutta l'aula dopo quello presentato dalla Lista Crivello, all'opposizione, e che avrebbe rischiato di non essere votato dal centrodestra. La commissione, di fatto, è soprattutto contro il fenomeno dell'hate speech: "La commissione speciale è una garanzia di libertà contro ogni istigazione all'odio ed ogni violenza politica - ricorda Mario Mascia - non solo quella fisica ma anche quella verbale, che soprattutto sui social spesso trascende i limiti di una legittima critica politica e del rispetto della libertà di pensiero altrui per diventare l'anticamera della violenza politica". (ANSA).