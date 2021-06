Funivia Rapallo: Pd chiede 'garanzie' a Giunta Toti

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Chiarimenti sullo stato di sicurezza della funivia Rapallo-Montallegro (Genova), gemella di quella del Mottarone, sono stati chiesti dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Luca Garibaldi all'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino durante i lavori dell'assemblea. Il direttore d'esercizio dell'impianto ligure è Enrico Perocchio, coinvolto nell'inchiesta sulla tragedia del Mottarone.

L'assessore regionale ai Trasporti Berrino riferisce che "la competenza sulla sicurezza dell'esercizio delle funivie è in capo allo Stato, in particolare il controllo sulla sicurezza dell'impianto di Rapallo è effettuato dall'Ufficio speciale trasporti e impianti fissi (USTIF)". Berrino spiega che "le funzioni amministrative spettano al Comune di Rapallo, che è proprietario dell'impianto". (ANSA).