Covid: movida in zona bianca, denunciato minorenne a Genova

(ANSA) - GENOVA, 8 GIU - La fine del coprifuoco con l'avvio della zona bianca ha creato non pochi problemi la scorsa notte a Genova. Sono state decine le chiamate alle forze dell'ordine di residenti esasperati da cori e schiamazzi di giovani che festeggiavano la ritrovata movida. Inoltre un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia perché alla vista delle volanti ha lanciato una bottiglia contro un agente. Il minorenne è stato denunciato per tentata lesione aggravata.

"Qualcuno avrà senza dubbio esagerato ma dopo un anno e mezzo è stato un grido liberatorio, a volte fa bene, ci sta e ci consente il giorno dopo di tornare a rispettare le regole con maggior rigore". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta così la prima notte in "zona bianca" che, a Genova, ha portato tantissimi ragazzi nei luoghi della "movida" in centro storico. "Dobbiamo essere tutti attenti - ha detto - ma dobbiamo anche dire che abbiamo ridato la libertà a giovani e meno giovani di questo Paese per tornare a vivere la loro vita, non per essere bacchettati appena si siedono su una panchina a bere una birra. Lasciamo che il Paese torni a vivere perché i numeri ce lo consentono".