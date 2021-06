Covid: meno di 100 ricoverati, 3 morti, 21 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Sono scesi sotto quota 100 i malati covid ricoverati negli ospedali liguri, sono 97, 3 meno di ieri: 76 in area medica e 21 in terapia intensiva (erano 23). Tre i morti, per un totale di 4337. I nuovi casi sono 21 su 2913 tamponi molecolari e 1494 antigenici. Il tasso di positività è dello 0,48% (era 0,28%). I positivi sono 1938, 51 meno di ieri (102962 da inizio pandemia). I nuovi casi sono stati scoperti 11 nell'area di Genova, 5 nello Spezzino, 2 nel Savonese e nel Tigullio, 1 nell'Imperiese. I guariti sono 69. In isolamento domiciliare ci sono 546 persone, 67 meno di ieri, e quelle in sorveglianza attiva sono scese sotto quota mille, sono 974.

I vaccini consegnati sono 1.131.100, quelli somministrati 1.051.417, il 93%. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 17013 dosi. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 364.907 (ANSA).