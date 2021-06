Borgio Verezzi, un programma all'insegna del sorriso

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Prenderà il via il 9 luglio la 55° edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Ventitré serate, tredici spettacoli, undici dei quali in prima nazionale, un dato che conferma il ruolo di vetrina della rassegna per la successiva stagione invernale. "Dopo il lungo periodo vissuto nell'incubo della pandemia e dei tanti lutti - ha spiegato il direttore artistico Stefano Delfino - non è parso il caso di presentare ulteriori drammi, per quanto fittizi, sulla scena teatrale. Si è pensato invece di offrire agli spettatori serate all'insegna del sorriso, per quanto non fine a se stesso, ma accompagnato da spunti di riflessione". E così in cartellone figurano spettacoli che affrontano con humour tematiche come le inquietudini giovanili ("È cosa buona e giusta" di Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, 9 luglio), la ludopatia ("Slot" di Luca De Bei, con Paola Quattrini e Paola Barale, 14 luglio), la solidarietà femminile ("Fiori d'acciaio" di Robert Harling con Tosca D'Aquino, 29 luglio) e gli effetti prodotti dall'arrivo di una neonata su tre scapoli impenitenti ("Tre uomini e una culla" di Coline Sereau). Non mancheranno anche attori di sicuro richiamo: basta ricordare Emilio Solfrizzi ("Roger", 10 luglio), Paolo Conticini ("La prima volta", 20 luglio) e Anna Mazzamauro ("Come è ancora umano lei, caro Fantozzi", 23 luglio). Da ricordare, ancora, "Corto Maltese, la ballata del mare salato" da Hugo Pratt (6 agosto in collaborazione con il Festival di Cervo) e "Sogno di una notte di mezza estate" di Shakespeare con la regia di Jurij Ferrini (10 agosto). Fra le novità si segnala infine la istituzione di un nuovo premio, il "Mulino Fenicio" (in collaborazione con Luca Finocchio Mapelli, proprietario dell'antichissima costruzione che si erge sulla collina di Verezzi) che sarà dedicato alla scenografia più significativa tra quelle presenti al Festival. (ANSA).