Vela: The Ocean Race europea a Genova, cinque giorni di eventi

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Arriveranno, secondo il soffiare del vento, tra il 16 e il 17 giugno al porto antico di Genova le barche a vela che partecipano alla Ocean Race Europe. Una sorta di prologo della prestigiosa regata Ocean Race che nel 2023 avrà nel capoluogo ligure il suo Grand Finale. I cinque giorni di eventi dedicati al mare, alla vela e all'ambiente, dal 16 al 20 giugno, sono stati presentati questa mattina nella sede del Genova Blue District dal sindaco di Genova Marco Bucci, alla sua prima uscita in pubblico dopo tre settimane di stop per motivi di salute, dalla presidente dello Steering Committee Genova The Grand Finale 2022-23 Evelina Christillin e con il collegamento di Richard Brisius, presidente di The Ocean Race e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Oggi è emozionante ripartire da qui - ha detto Bucci, accolto da un applauso - perché questo è un progetto su cui lavoriamo da tempo e che ha il suo avvio ufficiale". Bucci ha spiegato che complessivamente per The Ocean Race Genova investirà 8,5 mln di euro "ma ce ne aspettiamo il triplo in ricadute economiche".

L'apertura del villaggio dell'Ocean Race al Porto Antico sarà giovedì 17 alle 17 ma già il 16 giugno si terrà un importante appuntamento: in collegamento tra Genova, Alicante e Bruxelles la conferenza Ocean Race Summits vedrà la partecipazione in streaming anche di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. "Presenteremo alcuni progetti importanti per salvaguardare l'ecosistema marino", ha detto il sindaco di Genova. (ANSA).