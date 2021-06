Smarties aiuta 'Delfini metropolitani' dell'Acquario Genova

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Smarties al fianco dei 'Delfini metropolitani', in occasione della giornata mondiale degli oceani in programma domani, martedì 8 giugno. Si tratta di un progetto di ricerca dell'Acquario di Genova e della Fondazione Acquario di Genova Onlus che dal 2001 studia la presenza e le abitudini dei delfini liguri e i loro rapporti con l'uomo. Il protagonista di questa ricerca è il tursiope (Tursiops truncatus), un delfino che vive lungo la costa nel bacino Mediterraneo. Il tursiope viene considerato "vulnerabile" poiché nel corso dell'ultimo secolo ha visto il suo habitat cambiare profondamente a causa del forte sviluppo delle attività umane.

Smarties ha scelto di supportare il progetto con l'obiettivo di tutelare questa specie e il suo habitat. "Abbiamo trasformato tutti i nostri pack in carta riciclabile, andando a sostituire quindi circa 250 milioni di confezioni di plastica che, se non correttamente riciclata, mette a rischio l'ambiente; oggi, sostenendo questa ricerca, vogliamo fare un passo in avanti verso la sostenibilità" dichiara Annalaura Giachetta, Marketing Manager Divisione Dolciari di Nestlé Italiana L'obiettivo di Delfini Metropolitani è dunque quello di raccogliere e successivamente condividere e confrontare i dati dei diversi gruppi di ricerca "Informare e sensibilizzare il pubblico alla conservazione, la gestione e l'uso sostenibile degli ambienti acquatici per promuovere comportamenti positivi e responsabili guida da sempre la nostra azione", sottolinea Carla Sibilla, Direttore Ricavi dell' Acquario (ANSA).