Covid: Bucci, zona bianca ma non abbassiamo la guardia

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - "Siamo felici di essere in zona bianca ma abbassare l'attenzione oggi potrebbe essere un grande errore, significherebbe rischiare molto, magari di trovarci ad avere a settembre o ottobre i problemi della seconda ondata, quindi continuiamo a osservare le norme e a vaccinarci". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della conferenza stampa dell'European Ocean Race, la sua prima uscita in pubblico dall'incidente domestico che lo ha costretto per tre settimane a lavorare da casa con tre costole rotte e una vertebra incrinata.

Il sindaco, ancora con il collare sanitario, ha avuto dai medici il via libera a un impegno istituzionale al giorno. "Siamo contenti di essere finalmente in zona bianca - ha sottolineato Bucci - ma dobbiamo rimanerci, si tratta di continuare a rispettare norme che non sono poi così terribili, si tratta di indossare la mascherina, di igienizzarsi le mani, di non creare assembramenti, e poi dobbiamo tutti vaccinarci - aggiunge - chi non si vuole vaccinare fa un danno a se stesso e ha la responsabilità della salute delle persone vicino a lui, ricordiamo che essere buoni cittadini significa anche rispettare gli altri". (ANSA).