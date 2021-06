Carabinieri: il comandante generale Luzi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, ha fatto visita al Comando Legione "Liguria" e al 2° Battaglione "Liguria".

Il Generale LUZI, in stretta aderenza delle misure anticovid, è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Oresta; presenti i Comandanti Provinciali della Liguria, il Comandante del 2° Battaglione "Liguria", i Comandanti dei Reparti Speciali operanti nel Territorio della Regione ivi compresi i Carabinieri Forestali ed una rappresentanza di tutti i militari in servizio al Comando Legione.

Al termine, dopo aver salutato la rappresentativa dell'Arma in Congedo, ha incontrato le Autorità locali e salutato, in occasione del suo congedo, il generale Alberto Tersigni.

A seguire l'alto ufficiale ha reso un saluto alla Bandiera di Guerra del 2° Battaglione "Liguria" e successivamente ha visitato la Stazione Carabinieri di Genova Carignano e la Compagnia Carabinieri di Genova Sampierdarena. (ANSA).