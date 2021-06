Toti, scoglio Carega avrà nuovo pino, simbolo ripartenza

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Lo scoglio della Carega, nel comune di Santa Margherita Ligure, uno dei simboli paesaggistici del Tigullio e divenuto simbolo della tenacia dei liguri per aver saputo resistere alla mareggiata epocale dell'ottobre del 2018 che distrusse i porti e la strada per Portofino, riavrà un pino.

Lo annuncia il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo un sopralluogo allo scoglio insieme a Matteo Viacava e Paolo Donadoni sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure. La pianta storica non ha retto all'ultima mareggiata di autunno.

"Solo pochi mesi fa avevamo detto addio al pino che cresceva lì e a cui tutti ci eravamo affezionati, soprattutto nell'autunno del 2018, quando era riuscito a resistere alla mareggiata.

Viacava, neo presidente del Parco di Portofino, ha deciso di restituire a quello scoglio il suo albero, sarà uno dei simboli della ripartenza", dice Toti.

"Era un simbolo della resilienza dei liguri - spiega Viacava - e resistendo alla storica mareggiata aveva assunto un grande significato per Portofino e Santa Margherita Ligure. Purtroppo è crollato nell'ultima mareggiata dell'ottobre scorso. Ci sembra giusto provare a piantarne un altro, un piccolo pino del parco di Portofino. Vogliamo sia un segnale di rinascita".

"Il pino della Carega - aggiunge Donadoni- era un simbolo della bellezza del nostro territorio a livello internazionale.

Piantarne uno nuovo significherebbe provare a recuperare una particolarità paesaggistica importate per la promozione del territorio". (ANSA).