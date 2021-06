Covid: ancora in calo i positivi, un morto, 36 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - Continua il trend in discesa dei contagi in Liguria. I positivi sono 2015, 32 in meno di ieri. I nuovi contagi sono 36 tracciati con 2143 tamponi molecolari e 1299 tamponi antigenici. Il tasso di positività cresce è si attesta a 1,04%, era 0,48%, mentre a livello nazionale è 1,5%. I nuovi casi sono stati scoperti 23 nell'area di Genova, 7 nel Savonese, 4 nello Spezzino, 2 nel Tigullio. Nella provincia di Imperia non sono state riscontrate positività. Gli ospedalizzati sono 107, come ieri, con 81 malati in area medica e 26 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore è stato registrato solo un morto, un uomo di 84 anni all'ospedale Galliera. Il totale dei decessi è 4331. I guariti sono 67. In isolamento domiciliare ci sono 678 persone, 28 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1205, erano 1220.

I vaccini consegnati sono 1.124.200, quelli somministrati 1.021.151, il 91%. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4305 dosi. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 351.901 (ANSA).