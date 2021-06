Violenza sessuale di gruppo, due arresti a Savona

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Due giovani sono agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo. L'episodio sarebbe avvenuto nel maggio scorso. I due avrebbero abusato, durante una festa in casa, della sorella di un loro amico. A eseguire le misure cautelari emesse dall'autorità giudiziaria di Savona sono stati gli agenti della Squadra mobile. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due, durante la festa, in cui sono state consumate bevande alcoliche, avrebbero approfittato della ragazza nonostante i ripetuti rifiuti, costringendola, a subire violenza. Sequestrati i cellulari dei due giovani: il contenuto è al vaglio degli inquirenti. (ANSA).