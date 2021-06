Turismo: 30 km alla scoperta delle fortificazioni di Genova

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Trenta chilometri di percorso alla scoperta delle fortificazioni di Genova, il complesso di strutture difensive realizzate in epoche diverse da cui vedere anche la città dall'alto. Il sentiero è stato presentato questa mattina in uno dei punti di partenza, in via Cantore a Genova, dall'assessore allo Sviluppo e tutela delle Vallate Paola Bordilli e dall'ideatore del percorso, Roberto Giordano, trekker e ambasciatore di Genova nel mondo, già conduttore televisivo di programmi dedicati al viaggio. Presente anche il consigliere delegato ai Rapporti con gli enti sportivi e il Coni Vittorio Ottonello. Giordano, in collaborazione con il Comune di Genova, ha anche curato la realizzazione della cartellonistica: le partenze per l'accesso al sentiero sono indicate da Forte San Giuliano, angolo via Nazario Sauro, e da via Cantore, angolo corso Martinetti.

Il sentiero, raccontato in un video (scaricabile al link: https://we.tl/t-PAhZfMjTYh ) diffuso sui canali social del Comune, tocca tutte le fortificazioni genovesi in un percorso semicircolare, adatto a tutti, percorribile quasi completamente anche in bicicletta o a tappe, viste le numerose convergenze con le mobilità della città (bus, funicolare, trenino Genova-Casella e cremagliera). Fa parte di un progetto più ampio, che prevede da parte del Comune di Genova la riqualificazione del sistema dei forti con un primo intervento all'interno del parco delle mura.

"Le nostre vallate - spiega l'assessore Bordilli - sono al centro di una profonda riscoperta e di un piano di interventi importanti per la manutenzione delle strade bianche, che vanno dalla Va Polcevera, Trensasco, Righi, Val Bisagno, da Ponente a Levante. Abbiamo intrapreso, coinvolgendo anche le associazioni attive sul territorio e con convenzioni con il Cai e la Fie, un lavoro di tutela, manutenzione, valorizzazione e promozione delle vallate con la predisposizione di punti ristoro e belvedere, in modo che Genova possa essere vissuta da visitatori e genovesi dal verde dei nostri monti fino al blu del nostro mare". (ANSA).