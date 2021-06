Si ferisce alla gamba con la motozappa, grave anziano

(ANSA) - STELLA SAN GIOVANNI, 05 GIU - Un agricoltore di 70 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel suo orto con una motozappa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nella frazione di Santa Giustina, nel Comune di Stella San Giovanni.

L'uomo è rimasto con una gamba incastrata nel macchinario. Le urla di dolore e le invocazioni di aiuto sono state udite da alcuni residenti in zona e sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i militi della Croce Verde di Albisola e l'automedica del 118. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la gamba: la motozappa è stata smontata per consentire l'intervento dei sanitari. L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale san Martino di Genova vista la gravità della ferita. L'anziano ha perso molto sangue e le sue condizioni sono giudicate gravi. (ANSA).