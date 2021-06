Scontro frontale allo svincolo Pegli in A10, 6 feriti lievi

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Sei feriti lievi in un incidente questo pomeriggio allo svincolo autostradale di Pegli, sulla A10 Genova-Savona. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire, ma pare che una abbia sbagliato a immettersi sullo svincolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia stradale. I sei feriti, due italiani e quattro olandesi, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi è stata chiusa temporaneamente la strada con disagi al traffico in entrata e in uscita. (ANSA).