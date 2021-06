Rissa da film sul lungomare a Loano, sei denunciati

Sei giovani tra i 21 e i 30 anni, tre italiani e tre stranieri, sono stati denunciati dai carabinieri per una violenta rissa davanti a un bar di Loano, che ha coinvolto molte persone. Quando le pattuglie erano intervenute i giovani si erano già dileguati, ma sono stati identificati dalle testimonianze, l'esame delle telecamere cittadini, oltre ad alcuni video girati su smartphone, che sono stati sequestrati. Le immagini hanno fatto emergere una scena da film con tavoli e sedie del dehor gettati in aria motorini e macchine danneggiate, giovani che si picchiavano violentemente e molti altri che guardavano. In tre nelle ore successive sono ricorsi alle cure mediche, il più grave ha riportato la lesione del timpano. (ANSA).