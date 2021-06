Frontale tra due auto a Genova, quattro feriti

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Grave incidente stradale la scorsa notte in via Bari, a Genova nel quartiere di Oregina. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

Un uomo di circa 35 anni, rimasto incastrato nella vettura che si è ribaltata, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco.

Altre tre persone, un uomo e due donne, sono rimaste ferite in modo lieve e portare in ospedale in codice giallo.