Covid: zero morti in Liguria, tasso positività 0,48%

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Per la prima volta dalla seconda ondata della pandemia in Liguria non ci sono stati morti nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione. I decessi da quando il virus ha cominciato a circolare sono 4330. Sono appena 107 i malati covid ricoverati, 13 meno di ieri. Tra gli ospedalizzati 27 sono in terapia intensiva (erano 28). I nuovi contagiati sono 23, emersi da 2685 tamponi molecolari e 2014 antigenici. Il tasso di positività è allo 0,48%, era 0,37%, mentre a livello nazionale è all'1%. Attualmente i positivi sono 2047, 52 meno di ieri, mentre da inizio pandemia sono state 102.898 le persone contagiate, compresi i morti e i guariti. I nuovi casi di contagio sono stati accertati 11 nell'area di Genova, 10 nel Savonese, 1 nell'Imperiese e 1 nel Tigullio. Per la seconda volta in tre giorni nella provincia della Spezia non sono emersi casi covid. I positivi sono così distribuiti sul territorio: 1180 in provincia di Genova, 293 in quella di Savona, 285 in quella di Spezia, 148 in quella di Imperia, 58 sono residenti fuori regione e 83 sono in fase di verifica. Nelle ultime 24 ore i guariti sono 75. In isolamento domiciliare ci sono 706 persone, 31 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1220, erano 1216.

"In Liguria i numeri dell'incidenza del virus continuano nella loro discesa: oggi, a livello regionale, registriamo 15 casi a settimana su 100 mila abitanti. Il dato migliore a livello provinciale è quello di Imperia, con 7, la provincia di Savona è a 16, quella della Spezia a 10 e la Città metropolitana di Genova a 15", dice il governatore Giovanni Toti.

I vaccini consegnati sono 1.124.200, quelli somministrati 1.016.778, pari al 90%. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 9819 dosi. Hanno completato il ciclo vaccinale in 350884 (ANSA).