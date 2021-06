Toti, spettacolo di luci nelle città per salutare fine coprifuoco

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - "Da lunedì la Liguria sarà in zona bianca, è un risultato straordinario frutto dell'impegno di tutto i liguri, del nostro sistema sanitario, della campagna vaccinale, della capacità di tracciamento e dei corretti comportamenti individuali. Il mio appello è a non prenderlo come un risultato acquisito per sempre. Riprendiamoci la nostra vita, ma facciamolo con un po' di prudenza". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in una nota, in vista del passaggio della Liguria in zona bianca.

"Lunedì sera alle 23, quando sarebbe scattato il coprifuoco che non ci sarà più, abbiamo deciso di regalare a tutti un momento di libertà, un gioco di luci nelle principali città della Liguria che ci ricordi il valore della riacquistata libertà, libertà da usare sempre con grande responsabilità", aggiunge Toti. Il gioco di luci illuminerà il palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, il Palazzo del Municipio di Imperia, il Priamar di Savona e il Castello San Giorgio alla Spezia a partire dalle 23. Il programma prevede che alle 22, sui 4 edifici, parta un countdown illuminato che, alle 23, lascerà il posto al marchio della campagna Restart Liguria, l'iniziativa voluta per segnare la ripartenza in Liguria. Dalle 23 fino a mezzanotte, intrattenimento musicale nei 4 luoghi scelti

"Per quanto riguarda il fronte economico e la ripartenza, credo che questa sarà una grande stagione turistica: con il mondo ancora parzialmente chiuso e alcune delle regioni più ricche e popolose d'Europa alle porte della Liguria, di certo saremo una destinazione importante - spiega Toti -. Poi sulla Liguria stanno arrivando investimenti molto significativi: si vede un'effervescenza, in diversi settori, che non si avvistava da molti anni. Succede spesso, dopo le grandi disgrazie, che ci sia un boom economico: mi auguro che sia così". (ANSA).