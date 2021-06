Calcio: Sampdoria, settimana decisiva per nuovo tecnico

Ormai la corsa si è ridotta a tre tecnici, in pole position c'è Alessio Dionisi dell'Empoli ma attenzione a Patrick Vieira e Beppe Iachini. Monitoriamo anche Luca Gotti dell'Udinese ma sembra una strada complicata. Ad inizio settimana Dionisi si incontrerà con l'Empoli, c'è ancora un anno di contratto che lega club e tecnico: tra lunedì e martedì ci sarà il vertice decisivo. Bisognerà capire se i programmi collimeranno, intanto la Sampdoria aspetta. Dietro l'angolo c'è l'ex Milan, Inter, Juventus e Arsenal Patrick Vieira: come allenatore è reduce dall'esperienza col Nizza per due stagioni, il presidente Massimo Ferrero sarebbe intenzionato ad incontrare il centrocampista francese che ha collezionato oltre 100 presenze con la nazionale maggiore. Tra le ipotesi non manca Beppe Iachini che tornerebbe volentieri alla Sampdoria dopo la promozione in serie A nel 2012. Il suo legame con la tifoseria doriana è fortissimo, sarebbe ben lieto di tornare dopo l'esperienza alla Fiorentina in cui ha saputo portare i viola alla salvezza tra mille difficoltà. Già nel passato Ferrero aveva provato a portarlo a Genova ma Iachini non si era potuto muovere perché era legato ad altri club. La corsa per la sostituzione a Claudio Ranieri ormai riguarda loro tre. (ANSA).