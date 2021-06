Vaccini: in Liguria somministrate 1 milione di dosi

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Hanno superato il milione le vaccinazioni anti covid somministrate in Liguria dal 27 dicembre scorso a oggi su una popolazione di oltre un milione e mezzo di abitanti. Lo comunica il presidente della Regione e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti via Facebook. "Anna, 27 enne genovese prenotata con AstraZeneca, ha appena ricevuto la milionesima dose di vaccino somministrata in Liguria. L'esempio dei giovani. Grazie!", commenta. (ANSA).