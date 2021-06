Ogni lattina vale, a Genova nel weekend campagna sul riciclo

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Una griglia a forma di cuore, da riempire con centinaia di lattine, e una squadra di ragazzi in risciò e a piedi, in giro per il Porto Antico, per fare informazione sulla raccolta differenziata. In occasione della giornata mondiale per l'ambiente del 5 giugno Genova aderisce all'European recycling tour e partecipa al progetto di sensibilizzazione ambientale "Ogni lattina vale" che da alcuni anni promuove la raccolta e l'avvio al riciclo delle lattine per bevande in alluminio. Questo fine settimana nella zona dell'Expo si svolgerà una vera e propria campagna di "riciclo in movimento". L'European recycling tour si svolge contemporaneamente in 15 paesi e 19 località. Genova è la prima città italiana grazie alla collaborazione tra Cial, il consorzio nazionale imballaggi in alluminio, del Comune e di Amiu. "La raccolta differenziata delle lattine e di altri imballaggi in alluminio - spiega Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Cial - ha raggiunto negli ultimi anni ottimi risultati, tanto che a oggi avviamo al riciclo 7 imballaggi su 10. C'è sicuramente ancora molto lavoro da fare ed è per questo che siamo impegnati con questo tipo di iniziative". Riciclare l'alluminio consente un risparmio di energia, rispetto alla produzione di nuovi imballaggi, del 95%. "Questo evento è un'ottima opportunità - dice l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - per parlare della nostra città e dei servizi che Amiu offre ai genovesi nell'ambito della raccolta differenziata, parlare di questi temi è importante perché gli sforzi che l'amministrazione sta facendo, dagli ecocompattatori agli ecopunti, vogliono diventare un primato". "Questa iniziativa di riciclo - aggiunge l'assessore al Centro storico Paola Bordilli - implementa le azioni sul piano pulizia contenute nel progetto Caruggi nell'ottica della valorizzazione della città vecchia" (ANSA).