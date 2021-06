Giardiniere villa Portofino cade da 3 metri, soccorso da Vvf

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in una villa a Portofino dove un giardiniere, per dinamica ancora non chiara, è caduto su una tettoia della veranda da circa tre metri d'altezza. Lamentando dolori alla schiena e difficoltà a muoversi si è ritenuto necessario far intervenire l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per il trasporto all'ospedale San Martino. Sul posto anche la Croce Verde di Santa Margherita. (ANSA).