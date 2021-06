Covid: via restrizioni, tanti francesi a mercato Ventimiglia

Il mercato del venerdì di Ventimiglia è tornato a popolarsi di francesi, dopo oltre sette mesi di restrizioni dovute alla pandemia. L'ordinanza di domenica scorsa del ministero della Salute che consente ai vicini 'oltralpe, abitanti nel raggio di sessanta chilometri dal confine, di espatriare senza più dover presentare il tampone negativo - restando non più di 24 ore - ha dato una boccata d'ossigeno all'economia frontaliera, con centinaia di francesi che, come da copione, sono giunti a Ventimiglia per fare acquisti, soprattutto di generi alimentari, sigarette e sulle bancarelle del mercato.

"Si vede gente anche diversa, visto che prima chi poteva venire doveva presentare un tampone o essere vaccinata e questo riduceva l'affluenza - spiega l'ambulante Pino Piccolo (Anva Confesercenti) -. Alla frontiera tanti tornavano indietro, perché bisognava far rispettare le norme. Adesso sembra che tutto sia molto più libero, come prima, anche se non abbiamo ancora turisti che dicono 'Io vengo da Marsiglia' o 'Io vengo da Parigi'". Oltre ai francesi tornano pure gli italiani. "Il fatto che siano tornati anche piemontesi o lombardi - conclude Piccolo - è per noi un piacere, perché non si vive solo di francesi".