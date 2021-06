Covid: Liguria, solo 20 nuovi contagi tasso positività 0,37%

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Sono solo 20 i nuovi contagiati dal covid in Liguria nelle ultime 24 ore. I tamponi sono stati 5299 (2766 molecolari e 2533 antigenici rapidi) con un tasso di positività dello 0,37%, non era mai stato così basso negli ultimi mesi (a livello nazionale è 1,1%). I nuovi casi sono stati registrati 12 nell'area di Genova, 2 nel Savonese e nel Tigullio, 3 nello Spezzino e 1 nell'Imperiese. I positivi sono complessivamente 2099, 63 meno di ieri e da inizio pandemia i contagiati sono stati102875. Continua il calo degli ospedalizzati: sono 120, 9 meno di ieri. Tra i malati ricoverati 28 sono in terapia intensiva. I morti sono 3 (avevano 62, 74 e 81 anni, tutti uomini) per un totale di 4330. I guariti sono 80.

In isolamento domiciliare ci sono 737 persone, 60 meno di ieri, e in sorveglianza attiva 1216, erano 1207.

I vaccini consegnati sono 1.078.750, quelli somministrati 1.006.705, il 93%. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 13747 ed hanno concluso il ciclo vaccinale in 347.115 (ANSA).