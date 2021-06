Cantieri autostrade: scontro tra auto e moto, centauro grave

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Grave incidente questo pomeriggio in A26, la Genova - Gravellona Toce, che ha visto coinvolte una moto e due auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere dove c'è un restringimento di carreggiata, nei pressi del casello di Rossiglione. Ancora da chiarire la dinamica su cui indaga la polizia stradale. L'incidente ha causato diversi chilometri di coda. A metà pomeriggio disagi, sempre in A26, a causa di un furgone che aveva preso fuoco. (ANSA).