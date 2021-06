La Samp ha l'accordo con Dionisi ma Empoli vuole soldi e allora spunta Vieira

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - La Sampdoria avrebbe trovato l'intesa con il tecnico che ha firmato la promozione dell'Empoli in A, Alessio Dionisi. Sarebbe lui il prescelto per sostituire Claudio Ranieri sulla panchina doriana: si parla di un ingaggio triennale sulla base di 600 mila euro a stagione. Ma sull'operazione pesa il fatto che l'allenatore è legato ancora da un anno di contratto alla società del presidente Fabrizio Corsi. Il club toscano non vuole lasciarlo andare via, vuole un milione di euro come indennizzo mentre il presidente Massimo Ferrero sarebbe pronto a dare all'Empoli il cartellino di qualche giocatore per 'liberare' l'allenatore. Si parla soprattutto di Fabio Depaoli che è rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Benevento.

Un nome a sorpresa per la panchina della Sampdoria. Piace l'ex centrocampista di Inter Arsenal e Juventus Patrick Vieira che aveva allenato il Nizza dal 2018 al 2020. Contatti sono in corso visto che la pista che porta al tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi è complicata dalla pretese del club azzurro (un milione per liberarlo). La prossima settimana ci potrebbe essere un incontro con l'allenatore francese che prima del Nizza aveva diretto le giovanili del Manchester City e New York City. Quella di Vieira è un'ipotesi che si sta facendo strada per sostituire Ranieri.