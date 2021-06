Vaccini: Toti, dal 10 giugno tutti gli over 12 liguri potranno prenotare

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - "Domani arriveremo al milione di dosi somministrate in Regione Liguria". E con l'attivazione della prenotazione delle diverse fasce di età via via nei prossimi giorni "con giovedì 10 giugno l'intera popolazione della Liguria potrà prenotare il suo vaccino". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia.

Da domani sera alle 23 sul portale prenoto.vaccino e lunedì nelle farmacie, ai Cup e nelle Asl sarà possibile la prenotazione dei vaccini per la fascia di età tra i 35 e i 39 anni. Dalle 23 di lunedì 7 giugno potranno fare la prenotazione i ragazzi tra i 12 e i 18 anni attraverso portale dedicato.

"Lunedì alle 9 sono già stati convocati dalla nostra sanità i pediatri di libera scelta che riteniamo debbano partecipare alle vaccinazioni", ha spiegato Toti. Nel corso della settimana poi da martedì 8 potranno prenotare le persone tra i 30 e i 34 anni, da mercoledì 9 quelle tra i 25 e i 29 anni e infine da giovedì 10 giugno quelle tra i 18 e i 24 anni.

"Domani mattina sarà pubblicata la delibera di Alisa con le prime aziende che hanno ottenuto la testa della graduatoria per le vaccinazioni in azienda", ha anche aggiunto Toti. Viene aperta prima la possibilità di prenotazione per i 12-18enni, ha chiarito Toti, "perché sono una linea particolare, riguarderanno i pediatri di libera scelta. Abbiamo deciso di dedicargli una linea specifica, solo per loro. Si vaccinerà presso le sedi vaccinali delle Asl attraverso personale del servizio pubblico o pediatri di libera scelta. Sarà un sistema misto ma dedicato". (ANSA).