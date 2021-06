Riparazioni navali, spunta ipotesi nuovo bacino a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Coperture per i bacini di carenaggio, per renderli più "sostenibili", pannelli fotovoltaici per l'energia pulita, più accosti grazie alla demolizione di tre relitti e c'è anche l'ipotesi di un nuovo bacino di carenaggio nell'area industriale di levante del porto di Genova. Per il comparto delle riparazioni navali, che proprio oggi ha acquisito nuovi capannoni per cinque aziende, si apre una nuova fase di riassetto e conquista di nuovi spazi. "Abbiamo una grande occasione, quella del Pnrr: - spiega il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona e Vado ligure) Paolo Emilio Signorini - dobbiamo declinare il termine sostenibilità in questo comparto.

L'abbiamo fatto anche in passato con i bacini elettrificati e stiamo anche procedendo a demolire tre relitti che erano ormeggiati in aree che potremo utilizzare come accosti. Ora la sfida più grande è la copertura dei bacini e l'elettrificazione di tutte le attività industriali, alimentate da fotovoltaico.

Con il governatore Toti, il sindaco Bucci e tutti gli operatori stiamo premendo per avere i finanziamenti e poter realizzare questi progetti, che segnerebbero la definitiva certificazione della competitività a Genova del comparto". Nel progetto di massima inviato al ministro Cingolani l'attenzione è soprattutto sulla copertura dei due bacini più grandi di Ente Bacini, il 4 e il 5, più il superbacino Fincantieri a Sestri Ponente, ma la copertura è prevista per tutti "e c'è anche l'eventuale ipotesi di realizzare un nuovo bacino" conferma Signorini. "Un piano che prevede un investimento complessivo di 250 milioni - aggiunge - fra Sestri Ponente, il comparto di levante, le coperture e l'ampliamento delle aree a terra, fondamentale per lavorare meglio, gli impianti fotovoltaici e l'elettrificazione". (ANSA).