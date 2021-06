Ponte Genova: legali Castellucci; pregiudizi contro di lui

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Nessuna riunione "carbonara" e "pregiudizi" nei confronti dell'ex amministratore di Aspi Giovanni Castellucci, indagato insieme ad altre 68 persone nell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Lo scrivono in una nota i legali del manager. "In relazione agli articoli di stampa apparsi oggi su diversi quotidiani circa lo svolgimento di una riunione "riservata" nel novembre 2010, si precisa che si è trattato di una seduta ufficiale del Comitato Completamento Lavori: organismo della governance di Autostrade per l'Italia (composto dal presidente del consiglio di amministrazione della società, oltre che da altri consiglieri della capogruppo, che pure facevano parte anche del Comitato controllo rischi e corporate governance) e, come tale, fedelmente e trasparentemente verbalizzato".

"Tanto chiarito - continuano il legali - vi è l'evidente falsità della notizia: del tutto erroneamente si sostiene infatti che nel corso della citata riunione l'ingegnere Tozzi avrebbe dichiarato che lo stato di conservazione del ponte Morandi evidenziava problemi strutturali quando, esattamente e testualmente all'opposto, nel verbale della stessa è dato leggersi come il medesimo abbia riferito che 'in base all'attività di ispezione, costituita dalle periodiche verifiche visive e dai controlli non distruttivi (riflettometriche, prove su materiali) di cui l'opera è sempre stata oggetto, secondo le analisi svolte da Spea lo stato di conservazione rilevato al momento non evidenzia problemi strutturali'". "La notizia - concludono gli avvocati - tradisce il pregiudizio che strumentalmente porta a mistificare la realtà dei fatti sino al punto di ribaltarla: nel caso trasformando addirittura una circostanza favorevole all'ingegnere Castellucci in una pretesa prova a suo carico ancorché inesistente in quanto smentita documentalmente. Il vero è che, in presenza di rassicurazioni circa l'insussistenza di problemi strutturali, fornite dai tecnici della società, l'ingegnere Castellucci, nel corso della citata riunione, si è limitato a fare presente l'opportunità di considerare non già interventi frammentari (quali quelli programmati per gli anni 2011-2012), ma di natura più complessiva e da valutarsi negli anni a venire, precisamente come la lettura integrale del verbale testimonia". "Qualsiasi altra interpretazione è frutto di un errore inescusabile determinato dalla mancanza di lettura del testo pure riportato a rinnovarsi così un pregiudizio da subito radicatosi e mai poi posto in critica discussione. A completamento vi è anche che il medesimo approccio cautelativo ha caratterizzato nel tempo i lavori anche di un altro organismo societario, quale quello del Comitato controllo rischi e corporate governance, le cui sedute sono state tutte oggetto di ufficiale e trasparente verbalizzazione, senza pure che venissero mai rappresentate evidenze di effettivi problemi strutturali del ponte Morandi ai relativi componenti, la cui correttezza è anche riconfermata da una fedele lettura dei documenti"..