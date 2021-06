Liguria Pride, dal 5 al 12 giugno torna il Pride Village

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Dal 5 al 12 giugno il coordinamento Liguria Rainbow riporta il Liguria Pride Village ai Giardini Luzzati, spazio risanato e 'safe' nel centro storico di Genova, per una serie di appuntamenti, giochi e attività ogni giorno della 'rainbow week'. L'inaugurazione sarà alle 18 per dare inizio al countdown verso il Liguria Pride di sabato 12 giugno, l'ormai tradizionale appuntamento per festeggiare i diritti umani e della comunità Lgbt+, che nell'edizione del 2021 sarà stanziale, con appuntamento alle 16.30 in Piazza De Ferrari.

"Manterrà la sua forza nel chiedere a gran voce che vengano riconosciuti i diritti di tutte e di tutti, quest'anno ovviamente con l'obiettivo che la Legge Zan passi al Senato senza ulteriori emendamenti", afferma il coordinamento Liguria Rainbow. Ospite speciale, padrino del Liguria Pride 2021, Abu Bakar Soumaoro.

Negli otto giorni di avvicinamento al Liguria Pride saranno organizzati al Pride Village incontri e scambi per tutte le età, con laboratori kids per bambine e bambini, dibattiti e interviste dal meglio dell'attivismo Lgbt+; ma anche aperitivi, musica e gadget per ricordo della settimana. Una trentina gli eventi previsti ai Giardini Luzzati. (ANSA).