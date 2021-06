Dante: mostra con Codice Sansoni e incunabolo boniniano

(ANSA) - SAVONA, 03 GIU - Sono il Codice Sansoni e l'incunabolo boniniano i due elementi chiave della mostra temporanea "Tesori Danteschi della Biblioteca Barrili" allestita presso la Pinacoteca civica di Savona in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. "Mai come quest'anno - dichiara il sindaco Ilaria Caprioglio - ricordiamo l'ultimo endecasillabo dell'inferno 'quindi uscimmo a riveder le stelle'. E' importante che delle opere meravigliose, che solitamente sono visionabili solo con particolari cautele e previa prenotazione, siano fruibili al pubblico".

"La mostra ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e si inserisce tra le attività che caratterizzano una 'Città che legge', la qualifica ottenuta da Savona la scorsa estate" aggiunge l'assessore alla Cultura Doriana Rodino.

Il Manoscritto Sansoni è un manoscritto di fine '300 della scuola fiorentina con sei miniature ed il commento di Jacopo Landini, erudito bolognese. Abbastanza sconosciuto agli studiosi fino al momento della donazione, venne studiato a inizio '900 dal professore padovano Antonio Fiammazzo. L'incunabolo invece, stampato a Brescia dal tipografo dalmata Bonino Bonini nel 1487, viene considerato la prima edizione illustrata della Commedia con 68 xilografie che illustrano le tre cantiche.

Aperta dal 4 giugno al 18 luglio, la mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica; al termine il Manoscritto Sansoni vera concesso in prestito all'Archivio di Stato di Genova per una mostra che avrà inizio in autunno. (ANSA).