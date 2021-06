Dal degrado al lusso, rinasce ex Colonia Olivetti

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - "Dal degrado al lusso". La sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli definisce così la nuova vita della ex Colonia Olivetti di Marinella (La Spezia), il cui progetto di riqualificazione è stato presentato oggi pomeriggio in Comune a Sarzana dopo che l'immobile è stato acquistato dal Gruppo Bulgarella leader nel restauro di immobili storici. Al posto della colonia abbandonata dal 1983 sorgerà un hotel a 5 stelle, che ha già un nome, Olivetti Marinella Hotel Resort.

Previste 84 camere comprese le suite, per 60 mila presenze turistiche annue a regime, e una sopraelevazione sul tetto per realizzare una terrazza ristorante accessibile anche agli esterni. Nell'hotel lavoreranno circa una cinquantina di persone, che ha detto il presidente Andrea Bulgarella, saranno per lo più cercate sul territorio. Sull'immobile, completo di giardino vincolato, acquistato per 2 milioni di euro da Arte, è previsto un investimento tra i 10 e i 12 milioni di euro. "La Colonia da luogo di degrado diventerà una opportunità di rilancio turistico del nostro territorio" ha detto Ponzanelli. "In questi anni abbiamo fatto una serie di operazioni che passeranno alla storia - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Oggi si realizza finalmente un mio sogno da ragazzino, quando passavo davanti a quella Colonia e immaginavo che lì potesse sorgere un grande albergo". La fine dei lavori è prevista per l'estate 2024.

"A noi, per fare qualcosa, deve battere il cuore. E appena ho visto questa ex Colonia mi sono appassionato e ho creduto in questo progetto" ha spiegato Bulgarella. Il giardino vincolato sarà valorizzato, con una parte del parco che rimarrà pubblico.

Per il futuro della spiaggia di fronte al resort, ha risposto la sindaca Ponzanelli, la questione sarà affrontata in "sede di piano di utilizzo demaniale". In una prima fase l'albergo sarà avviato direttamente da Bulgarella, per poi venire gestito da partner internazionali che si occupano già di alcuni degli alberghi del gruppo.

Alla presentazione erano presenti anche gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone che hanno parlato di "svolta storica". (ANSA).