Covid: calano ricoverati e positivi, 2 morti di 38 e 54 anni

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Ci sono due morti tra i dati della lotta al covid in Liguria, pochi, ma avevano 38 e 54 anni, una donna e un uomo. Da inizio pandemia i morti sono 4327. Gli altri numeri sono tutti incoraggianti. I positivi continuano a calare: sono 2.162, 34 in meno di ieri. Da quando il virus ha cominciato a circolare sono 102855. I nuovi contagiati sono 30 scoperti con 2114 tamponi molecolari e 1949 tamponi antigenici rapini. Il tasso di positività è 0,78% (era 0,84%) mentre a livello nazionale è al 2% I nuovi casi sono stati scoperti 25 nell'area di Genova, 2 nell'Imperiese e nel Savonese, 1 nel Savonese. Zero i nuovi positivi nello Spezzino. Calano gli ospedalizzati, con i malati in media intensità che sono 101 e quelli in terapia intensiva 28 (erano 29). I ricoverati sono 7 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 62.

In isolamento domiciliare ci sono 797 persone, 60 in meno, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1207, erano 1274.

I vaccini consegnati sono 1.076.750, quelli somministrati 991481, il 92%. Nelle ultime 24 ore sono stati inoculate 12722 dosi. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 341448. (ANSA).