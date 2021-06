Vaccini: Toti, ora non ci sono per far prenotare i ragazzi

"Se le consegne di vaccini anti Pfizer previste saranno sufficienti le prenotazioni per gli adolescenti dai 12 anni in Liguria "partiranno entro 10 giorni a scaglioni". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ad Agorà su Rai 3. "La Liguria ogni settimana somministra tra il 97 e il 98% delle dosi consegnate, non è che se ora apro ai 12enni e gli dico di prenotare sul cellulare, ho un vaccino da fargli. Finché non arrivano le nuove scorte e non sappiamo quanti vaccini saranno consegnati tra giugno e luglio, non possiamo fare neanche una sensata agenda di prenotazione". "Aprire le prenotazioni con largo anticipo per dire 'non sappiamo quando ci arriveranno i vaccini' è sostanzialmente inutile", ha aggiunto Toti.