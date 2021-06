Italiano rimane allo Spezia, contratto biennale

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 GIU - Vincenzo Italiano rimane alla guida dello Spezia. E' arrivata l'attesa fumata bianca con la firma sul contratto che legherà per i prossimi due anni, con opzione per il terzo, la società ligure al tecnico artefice della prima promozione in Serie A e della salvezza. Una firma, quella del mister siciliano, arrivata dopo una settimana turbolenta, culminata nella giornata di ieri dalla decisione dello stesso tecnico di prendersi 24 ore di tempo per riflettere sulla proposta economica della proprietà americana, decisa a prolungare il contratto in essere e anche ad adeguarlo a cifre abbastanza vicine al milione di euro, bonus compresi.

Nelle ultime settimane, il nome di Italiano era stato accostato a diverse società, quali in particolare Lazio, e poi Verona, Sassuolo e Sampdoria.

"Sono molto felice di poter proseguire questa avventura in riva al Golfo dei Poeti, proseguendo nel cammino che in due anni ci ha portato ad ottenere prima una storica promozione e poi un'incredibile salvezza in Serie A. Ho parlato con la proprietà, ci siamo presi il giusto tempo per analizzare attentamente ogni aspetto, entrambi determinati a fare l'ennesimo passo in avanti che questa piazza merita". Lo ha detto Vincenzo Italiano commentando il prolungamento del contratto con lo Spezia. "Sono affezionato a questa città, al suo popolo, alla maglia bianca - ha aggiunto Italiano -: ora le meritate vacanze, ma non vedo l'ora di tornare in campo per preparare la nuova stagione, ancora insieme, ancora in Serie A. Forza Spezia!!!"