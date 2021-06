Covid: 45 nuovi casi, tasso positività 0,84%, un morto

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Sono 45 i nuovi casi di contagio da covid in Liguria. Sono 2196 i positivi, 36 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia sono 102825. I nuovi casi sono stati individuati con 3136 tamponi molecolari e 2182 antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,84%. L'incidenza media su 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni è di 21casi, la soglia per stare in zona bianca è fissata a 50. A Genova è 19, a Imperia 14, a Savona 21, a Spezia 16. Gli ultimi contagiati sono stati riscontrati 19 nell'area di genova, 11 nel Savonese, 7 nello Spezzino, 6 nel Tigullio e 2 nell'Imperiese. In calo il numero degli ospedalizzati: sono 136, 8 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Di questi malati 29 sono in terapia intensiva.

C'è stato solo un morto, un uomo di 74 anni all'ospedale di Sarzana. I decessi da quando è cominciato a circolare il virus sono stati 4325. I guariti sono 80. In isolamento domiciliare ci sono 857 persone, 39 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1274, erano 1331.

I vaccini consegnati sono 1.076.750, quelli somministrati 978.200, il 91%. nelle ultime 24 ore ne sono stati inoculati 9954. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 335700. (ANSA).