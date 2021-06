Calcio: Samp, piace Dionisi ma Empoli fa opposizione

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Si definiscono le gerarchie per il ruolo di nuovo allenatore della Sampdoria con Alessio Dionisi dell'Empoli che piace tantissimo ma è ancora legato per un anno di contratto al club toscano. E da parte dell'Empoli non c'è assolutamente voglia di liberare il tecnico che ha firmato il ritorno nella massima serie. In alternativa l'opzione principale è rappresentata da Beppe Iachini e per lui sarebbe un ritorno dopo la promozione in serie A con la Sampdoria nel 2012. Intanto non ci sono novità sul fronte dirigenziale con il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini in scadenza di contratto a fine giugno e ancora il loro destino appare in bilico. Daniele Faggiano continua a guadagnare posizioni per diventare l'uomo mercato della Sampdoria . (ANSA).