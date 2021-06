A Savona monumento a Pertini con parole del suo pensiero

(ANSA) - SAVONA, 02 GIU - "Il 16 agosto 1924 venne trovato scempiato il corpo di Giacomo Matteotti. Il giorno dopo Pertini chiese la tessera del Partito Socialista. Quel giorno per Pertini iniziò una seconda vitai: lo ha segnato, portandolo a una ricerca costante di una cosa in quegli anni sconosciuta, la libertà". Con queste parole il senatore Riccardo Nencini, ex segretario del Psi ricordato il 'presidente più amato dagli italiani' a Savona in occasione della cerimonia tenutasi per presentare il monumento dedicato all'ex presidente. Si tratta di una stele in acciaio cortex realizzata dall'artista Gianni Lucchesi con le frasi di Sandro Pertini, quelle che hanno segnato il suo pensiero: alcune parole sono state argentate per metterle in evidenza. Tra queste idea, dignità, conoscenza, giustizia, democrazie, sociale, uomo, vita, cultura, libertà.

Concetto, questo, ripreso anche dal presidente della Liguria, Giovanni Toti: "Oggi siamo qua a celebrare gli stessi valori che ci ha insegnato Sandro Pertini tanti anni fa. Perché Sandro Pertini non è stato solo un socialista ma è stato il presidente di tutti gli italiani ed ha incarnato nel modo più semplice quei valori di un tempo in cui tutti ci dobbiamo riconoscere. Pertini è riuscito ad incarnare i valori costituzionali in gesti che potevano essere di persone normali: la solidarietà, la capacità di esprimere i propri talenti, il rigore nei comportamenti. Celebrale Pertini oggi ci deve ricordare quanto vale la libertà, soprattutto in un momento come questo in cui la stiamo riconquistando", dopo l'attacco del virus. Il monumento, costato circa 30 mila euro, è stato posizionato in una nuova piazza intitolata proprio all'ex partigiano. "Sono molto soddisfatta di questa stele - commenta il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio - che darà alla città un nuovo simbolo di Pertini. Sono molto orgogliosa perchè questo monumento astratto non offre una visione fisica dell'amato presidente, che non amava essere rappresentato, ma una serie di valori e frasi che rispecchiano il suo pensiero". (ANSA).