Wolfsoniana Nervi e Miami 'dialogano' sui social

Venerdì 4 giugno alle 15.30 la Wolfsoniana di Genova Nervi e The Wolsfonian di Miami, sedi museali che ospitano la grande collezione di Mitchell "Micky" Wolfson Jr., dialogheranno tra loro in diretta sulla pagina facebook.com/museidigenova I conservatori del museo di Nervi Matteo Fochessati e Gianni Franzone, la conservatrice del The Wolfsonian di Miami Silvia Barisone e lo stesso Mitchell "Micky" Wolfson Jr. (fondatore delle due Wolfsoniane) racconteranno la storia della collezione e del collezionista che l'ha voluta, dividendola appunto fra le due sedi di Miami e Genova. La sezione genovese della collezione Wolfson si trova nei Parchi di Nervi dove, insieme alla GAM Galleria d'Arte Moderna e alle Raccolte Frugone, offre uno straordinario viaggio nell'arte e nel design fra Otto e Novecento.