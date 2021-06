Uomo precipita in una intercapedine a Rapallo, ferito

Un uomo è rimasto ferito stamani a Rapallo precipitando dentro a una intercapedine nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria, in prossimità di una grata per l'areazione. E' stato recuperato dai vigili del fuoco con alcune ferite ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. A quanto risulta la zona in cui l'uomo è precipitato era interdetta al transito pedonale e delimitata da alcune transenne perché non sicura. Sembra che l'uomo abbia superato una transenna e sia caduto nell'intercapedine compiendo un volo di oltre tre metri.