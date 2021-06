Sarzana, sgomberato ex hotel Mogol

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Questa mattina le forze di polizia, carabinieri e Vigili del Fuoco, coordinate da prefettura e questura, e coadiuvate dalla polizia locale e uffici tecnici comunali hanno effettuato un intervento di sgombero dell'immobile denominato "ex Hotel Mogol", in viale XXV aprile, in esecuzione dell'ordinanza disposta nei giorni scorsi dal sindaco Cristina Ponzanelli. L'atto è stato assunto dalla prima cittadina della nostra città a seguito dell'iter istruttorio e procedimentale con il supporto della Prefettura, a tutela della privata e pubblica incolumità. Ora la proprietà dell'immobile dovrà, sempre in esecuzione dell'ordinanza sindacale, impedire formalmente ogni accesso alla struttura e alle sue aree di pertinenza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

"Quella dell'ex Mogol - ha detto l'assessore alla sicurezza Stefano Torri-. Quella dell'ex Mogol è una situazione su cui da tempo chiedevamo di poter intervenire. Ora a seguito dello sgombero ci aspettiamo che la proprietà, come d'accordo, bonifichi, isoli e interdica ogni nuovo accesso alla struttura e alle sue aree pertinenziali. Vogliamo intervenire caso per caso, per eliminare le sacche di degrado della città". (ANSA).